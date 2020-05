La Juventus non smette di seguire Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli. I bianconeri però, non sembrano più essere i soli ad interessarsi al giocatore, con la corsa che si è trasformata a tre. Infatti, come riporta Calciomercato.com, anche Atletico Madrid e Inter sono in pressing per Milik. Il pericolo asta, quindi, incombe ed il prezzo di Milik potrebbe lievitare. Per la Juventus, le alternative restano Mauro Icardi, Timo Werner e Gabriel Jesus, anche se quest'ultimo sembra essere fuori dai parametri economici fissati dalla società.