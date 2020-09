Tra i tanti nomi che orbitano in casa Juventus per vestire la maglia numero 9 c’è ancora quello di Arek Milik, attaccante del Napoli messo fuori dal progetto partenopeo. C’è ancora nei pensieri bianconeri, ma forse ancora per poco. Infatti, come riporta Calciomercato.com, per spingere il giocatore alla Roma e sbloccare l’affare Dzeko, la Juve ha contattato nuovamente l’entourage del polacco, ribadendo la decisione di non voler puntare su di lui neanche a parametro zero, andando in scadenza tra un anno.