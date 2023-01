Arkadiusz Milik ha collezionato 93 presenze, segnando 38 gol, con la maglia del Napoli in Serie A tra il 2016 e il 2020. E non solo. Nessun giocatore ha segnato più di Arkadiusz Milik negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso (tre, al pari di Boulaye Dia). Dati riportati dal sito ufficiale della Juventus