Nei piani del club, per fare spazio ai nuovi nomi, saranno sacrificati, alternative che non hanno reso come ci si aspettava. Milik è stato riscattato dal Marsiglia in estate su richiesta precisa di Allegri, che lo considerava affidabile e utile. Dai 7 gol segnati in campionato nella scorsa Serie A, è passato ai 3 di quest'anno (più altri 4 in Coppa Italia, tra cui quello segnato alla Lazio nella semifinale di ritorno che ha permesso ai bianconeri di raggiungere la finale). Kean, invece, è ancora a quota zero nel 2023-24: tra problemi fisici e occasioni mancate (a gennaio è stato vicino a un trasferimento all'Atletico, ma il prestito è saltato a causa del suo stato di forma non ottimale), la sua stagione è stata deludente. Il suo contratto scade nel 2025, non si parla di rinnovo e quest'estate sarà messo sul mercato.