Milik di nuovo con la Juventus, ma solo a cena: la verità sull'ipotesi risoluzione

Qualcuno ci ha subito ironizzato, facendo notare come siano di più le sue presenze fuori che dentro il campo. Niente di sbagliato, in fondo. Ad ogni modo non è passata inosservata la presenza dialla cena di ieri sera della Juventus , pensata come un momento per compattare la squadra e consolidare lo spirito di gruppo in vista di un rush finale di stagione nel quale non si potrà sbagliare nulla, perché l'obiettivo da raggiungere è troppo importante. Rush finale in cui l'attaccante polacco non ci sarà, come del resto non c'è stato in tutta la prima (e pure la seconda) parte di stagione, costretto ai box da una serie di problemi fisici che, iniziati la scorsa estate con l'intervento al ginocchio, lo hanno visto affrontare un vero e proprio calvario, di cui nemmeno ora sembra poter vedere la fine.

Cosa è successo a Milik

Può risolvere il contratto con la Juventus?

Il calvario di Milik

La notizia arrivata pochi giorni fa parla infatti di un infortunio muscolare per Milik, obbligato dunque a rimandare ulteriormente un rientro che a conti fatti potrebbe anche non avvenire, quantomeno nel corso di questa stagione che ormai giunge al termine. Durante il suo percorso di recupero, che a un certo punto lo anche ha portato in Polonia, il 31enne ha dovuto fare i conti con più acciacchi e ricadute, che ha cercato di tenere sotto controllo con la speranza di potersi mettere prima o poi a disposizione della Juventus. Thiago Motta, però, non lo ha mai potuto convocare, ma credibilmente non lo farà nemmenoa meno di improvvisi miglioramenti dal punto di vista fisico e atletico che ad oggi appaiono decisamente improbabili.Tutto, insomma, fa pensare che l'esperienza di Milik alla Juve sia ormai ai titoli di coda. Il suo contratto andrà in scadenza il, ma non è da escludere che si possa assistere a una risoluzione anticipata, scenario quasi obbligato alla luce di quanto accaduto quest'anno. Al momento non si registrano discorsi concreti e avanzati in tal senso, ma c'è anche da dire che in questa fase, dopo le tante difficoltà che hanno portato all'esonero di Thiago Motta, alla Continassa sono stati messi in stand by diverse questioni, tra cui i rinnovi, i prestiti e, appunto, le decisioni sui giocatori in bilico, per una ragione o per l'altra.Dopo una stagione, la scorsa, in cui aveva trovato una buona continuità, fermandosi solo per circa un mese tra marzo e aprile a causa di un problema agli adduttori, Milik ha visto iniziare un vero e proprio percorso a ostacoli. Il primo importante stop risale all'estate, a pochi giorni dalla partenza per l'Europeo con la Polonia: un problema al menisco, che si è subito rivelato grave e lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, per poi intraprendere un lungo percorso di recupero. A gennaio, proprio quando sembrava che la situazione stesse migliorando, un nuovo infortunio al polpaccio ha ulteriormente allungato i tempi per il suo ritorno in campo. E ora, a fine marzo, la notizia del problema muscolare, che di fatto ha eliminato ogni speranza di vederlo esordire in bianconero in questa stagione maledetta.





