Milik-Juventus, il messaggio del giocatore 'preoccupa': cosa succederà dopo il rinnovo

In una delle settimane più importanti della stagione dellaa prendersi la scena, almeno per qualche ora, è il meno atteso, ovveroL'attaccante polacco però protagonista non lo è sul campo ma per le questioni extra che riguardano il suo futuro. Inevitabile visto che la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto del giocatore, che era in scadenza nel 2026 ed è stato prolungato fino al 2027.tra chi non si spiega la decisione e chi, anche spiegandosela, non la riesce a comprendere appieno, o perlomeno a condividere.

Milik può rimanere alla Juventus? Lo scenario

Quando prolunghi di un anno il contratto di un giocatore mai sceso in campo per tutta la stagione, si parte dal perché è successo questo e la spiegazione è una sola, ovvero per questioni economiche e di bilancio ( approfondite qu i). Ad aumentare ulteriormente le perplessità di molti sono arrivate poi le parole dello stesso giocatore. Milik ha infatti pubblicato un messaggio sui social dove "festeggia" il rinnovo appena firmato: "Il viaggio continua. Non vedo l'ora di tornare in campo!".Nessuna dichiarazione sconvolgente, sia chiaro, ma chdopo questa stagione in cui sfortunatamente Milik non è stato mai a disposizione.In realtà però dietro il messaggio di Milik non c'è da vedere una reale possibilità di permanenza a Torino. Semmai, il viaggio che continuerà può essere maggiormente interpretato in linea generale, soprattutto per quel "non vedo l'ora di tornare in campo" visto che è fermo dallo scorso giugno. La Juventus ha le idee chiare in tal senso;Considerando le difficoltà di riuscire a cedere a titolo definitivo un giocatore che non è mai sceso in campo in questa stagione, con il prolungamento al 2027 il club si apre la possibilità di un'operazione in prestito, cosa che non sarebbe stata possibile senza rinnovo. Da mesi alla Continassa non considerano più il polacco nella rosa della prossima stagione; l'accordo e il messaggio di Milik non cambierà nulla su questo fronte.