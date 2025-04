Milik, il messaggio dopo il rinnovo con la Juventus: 'Il viaggio continua' FOTO

AFP via Getty Images

Il messaggio di Milik dopo il rinnovo

. Non si è fatto attendere il messaggio dell'attaccante polacco classe 1994 dopo il rinnovo con la Juventus , che questa mattina ha annunciato il suo prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027 (una mossa, come vi abbiamo spiegato, legata soprattutto a ragioni di bilancio , per poter spalmare il suo stipendio su un'ulteriore stagione e, addirittura, valutare l'ipotesi di un eventuale prestito)., ha scritto il classe 1994 sul proprio profilo Instagram, condividendo nelle stories una sua foto scattata con l'ultima Coppa Italia vinta con la Juventus, circa un anno fa allo stadio Olimpico. Al momento è ancora difficile capire quando effettivamente Milik potrà rimettersi a disposizione della squadra bianconera, considerando il suo lungo calvario dovuto ai problemi fisici, ma intanto con il rinnovo di contratto il giocatore si è garantito la possibilità di scrivere un altro capitolo - si spera più fortunato - con la Juventus.

Da quanto non gioca Milik

L'ultima presenza di Milik in maglia bianconera risale allo scorso 25 maggio, nella gara casalinga contro il Monza, in cui partì titolare e rimase in campo per 73 minuti. Un match che oggi sembra lontanissimo nel tempo, sia per i profondi cambiamenti vissuti dalla Juventus, sia per il travagliato cammino del 31enne polacco, perseguitato dalla sfortuna per tutta la stagione, fin dalla scorsa estate, tanto da non essere ancora riuscito a esordire.