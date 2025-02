Milik, si avvicina il rientro in campo? Il VIDEO che fa ben sperare

sabattini

Le condizioni di Milik

Fanno ben sperare le immagini condivise su Instagram dal personal trainer polacco, che sta seguendo l'attaccante della- come aveva già fatto nel recente passato - nel suo lungo percorso di recupero dall'infortunio che lo ha costretto a restare ai box per tutta la stagione, almeno finora, dopo avergli fatto saltare l'Europeo con la sua Nazionale e tutta la preparazione estiva con il nuovo staff guidato da Thiago Motta.Il centravanti ha accusato un problema muscolare proprio quando il suo rientro sembrava più vicino, con il club bianconero che si è quindi convinto a intervenire sul mercato per ingaggiare un vice di Dusan Vlahovic: alla Continassa è così approdato, che ha subito avuto un impatto straordinario con la nuova realtà segnando ben cinque goal nelle sue prime tre partite con la Vecchia Signora.

La previsione, insomma, era quella di non poter contare su Milik ancora per diverso tempo, ma adesso non è da escludere che si possa assistere al suo ritorno nelle prossime settimane, anche se le sue condizioni rimangono un'incognita. Il polacco, ad ogni modo, dovrebbe farsi strada tra Kolo Muani e Vlahovic, lottando per trovare un po' di spazio in campo.Non resta comunque che attendere per capire se davvero il classe 1994 è sulla via del recupero, come sembrano far intuire le immagini di Zontek, che sta lavorando con lui in Polonia: nei suoi video si può osservare Arek impegnato tra palestra e campo, dove corre - anche con la palla tra i piedi -, scatta e tenta qualche tiro. Il suo rientro, al di là delle attuali gerarchie, sarebbe una buona notizia per la Juventus, che potrebbe contare su un elemento in più per gli impegni rimasti da qui alla fine della stagione, ovvero quelli di campionato e Coppa Italia.