Milik-Juventus, sarà addio: sondaggio dall'Arabia, la situazione

Mentre alla Continassa è già partito il conto alla rovescia per dare il benvenuto a Jonathan David , laè alle prese con la grana relativa al futuro di Dusan Vlahovic , che secondo le ultime indiscrezioni ha avviato un vero e proprio "braccio di ferro" con la dirigenza ribadendo la sua volontà di rimanere in bianconero fino alla scadenza del contratto prevista tra un anno esatto. La cessione dell'attaccante serbo, come noto, sarebbe di grande aiuto per le casse della Vecchia Signora, che potrebbe risparmiare sul suo lauto ingaggio e investire per altri obiettivi, ma soprattutto certificherebbe l'intenzione di rinnovare in maniera profonda il reparto avanzato, che negli ultimi tempi non è mai stato particolarmente prolifico.

Milik-Juventus, sarà addio

Milik-Juve, i numeri

Presenze: 75

Minuti: 3.180

Goal: 17

Assist: 2

In questo senso molto dipenderà anche dal futuro di Randal Kolo Muani , per il quale, come emerso nelle scorse ore, la Juventus è in pressing con il PSG con l'obiettivo di strappare un prestito con diritto di riscatto, un'ipotesi sulla quale al momento c'è distanza tra le parti. Ad oggi, dunque, sono ben poche le certezze in merito all'attacco, se si considera anche il fronte Victor Osimhen che i bianconeri vogliono continuare ad approfondire, ora che si è chiuso l'affare David. Chi invece può già dirsi sicuro di non indossare la maglia della Juve nella prossima stagione è, che da tre settimane è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver trascorso un anno intero ai box per via di una serie infinita di problemi fisici.Il polacco classe 1994, come scrive La Gazzetta dello Sport, è stato oggetto nei giorni scorsi di un sondaggio da parte di un club degli Emirati. Per lui, che tra l'altro di recente ha rinnovato il suo contratto di un altro anno ma "solo" per spalmare l'ingaggio, è iniziata dunque una fase di riflessione, con la Juventus che attende di conoscere la sua scelta ma in ogni caso, come detto, non intende concedergli un'altra chance: non ci sarà spazio per Milik nel prossimo attacco bianconero, destinato appunto a cambiare volto con la speranza di ritrovare con continuità quei goal che troppo spesso sono mancati.





