Arkadiusz Milik e quel futuro che sembra sempre più lontano da Napoli, forse alla Juve. Niente rinnovo, contratto in scadenza nel 2021 e stallo che si fa preoccupante, con il club bianconero che sonda il terreno per l'operazione. Ma come fare? Secondo la Gazzetta, sono tre le contropartite offerte dalla Juve: Romero, Luca Pellegrini e Mandragora. Giocatori in grado di abbassare e di molto le richieste economiche azzurre. Convincere De Laurentiis non sembra comunque impresa facile...