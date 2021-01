Il tema principale dei principali quotidiani sportivi è la corsa scudetto che al momento vede coinvolte principalmente le big milanesi: "Derby: vedo doppio" è l'apertura della Gazzetta dello Sport in quanto Milan e Inter oggi giocano contemporaneamente alle 18 (contro Atalanta e Udinese) per contendersi lo status di campione d'inverno, mentre martedì si affronteranno in un derby di Coppa Italia. Anche QS dedica alla stracittadina meneghina la prima pagina: "Milan o Inter, la regina è qui". Sul Corriere dello Sport invece spazio alla Roma: "Fonseca caccia Dzeko". Infine Tuttosport apre con la Juventus: "Milik-Juve: sorpresa?"