Arkadiusz Milik manda il suo messaggio a poche ore da Juventus-Napoli. Il centravanti polacco è ancora fermo out per un problema fisico e così, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto condividere il proprio pensiero per il big match che andrà in scena alle 20.45: "Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!".