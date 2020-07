Come rivelato ad AreaNapoli, Esposito della Gazzetta ha parlato dell'affare Milik alla Juventus: "Percentuali? Più del 50% certamente, ma in questi caso il diavolo sta nei dettagli ed il venir meno di uno di questi potrebbe far saltare un affare che (al pari dello scambio Arthur-Pjanic fra Barcellona e Juventus ) contiene elementi di vantaggio tecnici ed economici per entrambe le società coinvolte".