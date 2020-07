La Juve va a Cagliari con lo scudetto in tasca, va a Cagliari da campione, ma questa sera toccherà a Sarri gestire al meglio i suoi, studiandone i riposi e il minutaggio in vista del Lione. Le prossime due gare saranno fondamentali per capire il grado di preparazione, per ritrovare il gioco e il ritmo in vista del 7 agosto, quando si ritornerà a fare sul serio in Champions League. Sulle prime pagine di oggi, però, trova tanto spazio anche il mercato, con la Juve in prima fila.



