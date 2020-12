2









Ritorno di fiamma. La Juve si prepara a chiudere il tour de force che l'ha vista in campo per 10 volte nell'ultimo mese e pensare solo al mercato per qualche giorno. Prima le feste, brevi e contenute, poi i colpi. Cosa manca? La rosa, con l'intero gruppo sano, risulta già abbastanza ricca, ma i problemi fisici in questa prima parte di stagione sono stati tanti e non ci si può permettere di arrivare corti nella parte clou della stagione. Ecco perché Paratici e il resto della dirigenza lavorano per sistemare le falle di una rosa che in alcuni ruoli è troppo folta e in altri poco. Le idee? Due: un centrocampista e un quarto attaccante. E in questo caso il profilo è chiaro, perché il calendario compresso ha evidenziato la mancanza di un altro attaccante d’area.



RITORNO DI FIAMMA - Necessità di far rifiatare Morata, in attesa di recuperare il vero Dybala. Così, come scrive il Corriere della Sera, l’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma - si legge - c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino.