Arkadiusz Milik è sempre uno degli obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare il reparto offensivo la prossima stagione. L'attaccante polacco non ha ancora un accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli che scade nel 2021 ma ADL continua a chiedere 50 milioni cash. Secondo La Repubblica, il Napoli ha però già prenotato per 60 milioni l'attaccante nigeriano del Lille, Victor Osimhen. Il giocatore è un pupillo di Gattuso e tra i due ci sono già stati dei contatti telefonici, De Laurentiis proverà ad affondare il colpo. Sull'attaccante c'è anche l'Arsenal.