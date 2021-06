Non solo Alvaro Morata per Massimiliano Allegri. In attesa del confronto Cherubini, nuovo uomo mercato al posto di Fabio Paratici, Allegri, spunta il nome di una vecchia fiamma juventina: Arkadiusz Milik. Riscattato dal Marsiglia, protagonista di una bella stagione con 10 gol in 16 match, il polacco può lasciare l'OM di fronte a un'offerta da 20 milioni di euro.