Manca pochissimo all'approdo a Torino di Arek. Sarà il polacco il tanto atteso rinforzo dellaper il reparto avanzato, e il suo arrivo è previsto a brevissimo: secondo le ultime notizie, infatti, l'ex Napoli sarà in città già nel primo pomeriggio di oggi, per poi sottoporsi alledi rito e firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi anni.