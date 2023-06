Milik ha annunciato di voler rimanere alla Juve e spera in un accordo tra i bianconeri e il Marsiglia. Accordo che potrà esserci a breve ma che ancora non è stato trovato, soprattutto sulla formula della trattativa. Ne parla il Corriere dello Sport secondo cui la Juve propone un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della Champions League mentre i francesi vorrebbero delle condizioni più semplici per il riscatto.