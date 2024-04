Juve, la rivincita di Milik

Dal gesto che in qualche modo ha dato avvio alla crisi bianconera, al gol che dà la possibilità alladi portare a casa un trofeo. Una strana parabola, quella di Arek, eroe a sorpresa del match di ieri sera allo stadio Olimpico con una rete che, pur non essendo sufficiente per battere la, ha comunque consentito ai suoi di volare in finale di. E pensare che la sua stagione si era "macchiata", appunto, con quell'contro l'che ha complicato nettamente i piani di Madama, proprio a un passo dallo scontro diretto con l'Inter a San Siro.Per la Juve fu l'inizio del naufragio in campionato, con lo stesso Milik poi sparito dai radar - complice anche qualche acciacco fisico - fino al minuto 81 della gara di ieri, quando a pochi istanti dal suo ingresso in campo ha portato i bianconeri in paradiso sfruttando al meglio un assist di Timothy. Doppia felice intuizione di Massimiliano, che per una volta non ha sbagliato la scelta decisiva. E Arek, tra l'altro già mattatore in Coppa Italia, si è preso la sua rivincita.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.