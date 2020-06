La Juventus continua a tenere d'occhio Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che va in scadenza nel 2021. I bianconeri l'hanno messo in cima alla lista degli acquisti assieme a Jimenez dei Wolves ma secondo Sky Sport il Napoli fa muro perché non vuol cedere l'attaccante polacco ai bianconeri. De Laurentiis valuta Milik 50 milioni di euro ma ancora non ha un accordo per il rinnovo del calciatore che tra sei mesi può parlare con altri club e trasferirsi a zero tra un anno.