La trattativa tra la Juventus e il Napoli per Arek Milik va avanti in salita e il problema principale è rappresentato dalla scelta delle contropartite, per questo Fabio Paratici sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca dell'attaccante giusto per il prossimo anno: non solo il polacco quindi nei pensieri del FCO bianconero, le alternative all'ex Ajax sono Raul Jimenez del Wolverhampton, che ha fatto una prima richiesta altissima, e Edin Dzeko della Roma, costretta a fare cassa per sistemare il bilancio.