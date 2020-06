Come racconta La Gazzetta dello Sport, non è detto che Milik possa effettivamente partire dal Napoli. Ancor meno in direzione Juve. "50 milioni per Osimhen? ggi quella cifra fa meno paura al Napoli. Perché al tempo stesso se Milik partirà non sarà certamente per pochi spicci (c’è l’Atletico Madrid e altri club spagnoli interessati, dunque appare improbabile che la Juve possa “sfilarlo” al Napoli), così come il club azzurro ha altri giocatori (leggi l’algerino Ounas) che possono interessare il Lille, il cui presidente Gerard Lopez ha buoni rapporti col collega De Laurentiis, che grazie a Gattuso ora oltre a difendere la propria società si sta riavvicinando alla squadra".