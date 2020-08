1









Continua il pressing della Juve per Arek Milik che ha già un accordo di massima con il club bianconero. Nonostante questo e il contratto in scadenza nel 2021 il Napoli tiene il punto e secondo Sky Sport avrebbe già detto no a due possibili scambi con il club bianconero. Sia Pellegrini che Romero non scaldano il club azzurro che invece sarebbe interessato a Bernardeschi. Il fantasista ex Fiorentina, però, avrebbe problemi legati ai diritti d'immagine, recentemente ceduti all'agenzia Roc Nation.