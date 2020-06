1









Secondo quanto riporta 7 Gold, il Napoli potrebbe aprire a due scambi per Milik. L'attaccante polacco è uno degli obiettivi dei bianconeri per rinforzare l'attacco nella prossima stagione ed il contratto in scadenza nel 2021 dà margine di manovra a Fabio Paratici. Il Napoli potrebbe accettare Federico Bernardeschi oppure Daniele Rugani anche se la valutazione che ne farebbe il club azzurro è molto bassa: 28 milioni quella di Berna, 12 quella di Rugani. Al momento il Napoli non ha comunque ufficialmente aperto a contropartite e chiede 40-50 milioni solo cash.