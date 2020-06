1









Parole nette e chiare, che cancellano il sereno del post Coppa Italia. Arek Milik dubbioso sul suo futuro a Napoli, e il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli non fa nulla per celare la possibilità che a fine stagione le strade si separino. Sull'attaccante polacco c'è la Juventus, che aspetta di conoscere gli ultimi sviluppi dei partenopei, ma soprattutto le intenzioni del centravanti. Al momento, riluttante sulla possibilità anche solo di trattare il rinnovo con De Laurentiis. PARLA GIUNTOLI - Ai microfoni di DAZN, Giuntoli è stato chiaro: "Stiamo parlando con l'entourage da un po', ci sono ancora partite da fare e le parti stanno facendo delle valutazioni". Dunque, possibilità che rimanga? Il volto del direttore toscano non lascia spazio a positive interpretazioni: "Se non arriverà l'accordo, a quel punto sarà messo sul mercato. Quanto vale? Un calciatore bravo vale sempre molti soldi". Dai primi sondaggi bianconeri, ADL non ha intenzione di chiedere meno di 50 milioni di euro nonostante l'unico anno di contratto che rimane.