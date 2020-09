Ciro Venerato, noto esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato della situazione Milik a Radio Kiss Kiss: "Quando non sarà più tesserato del Napoli e De Laurentiis potrà parlarne liberamente usciranno fuochi d'artificio. La scorsa primavera il patron gli ha offerto un rinnovo da quattro milioni e mezzo annui. Ma il numero uno del Napoli aveva intuito che si era promesso alla Juventus, la sua Juventus. Si è messo la maglia della Vecchia Signora addosso. L'altro motivo è il discorso con la Roma che ha fatto andare su tutte le furie il patron. Ma il giocatore non ha voluto fare a meno delle mensilità e sulla questione multe, per cui è saltata la trattativa. Ad oggi avendo parlato sia con il club che con l'entourage, stanno provando a piazzare Milik a destra e manca, ma non ci stanno riuscendo. Il Tottenham ha fatto sapere che se non parte un attaccante, Mourinho non può prenderlo. Difficilmente ad oggi gli inglesi ragionano al prestito con obbligo di riscatto con il giocatore che dovrebbe prolungare con il Napoli".