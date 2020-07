Milik-Juventus, sì. I bookmaker sono convinti: i quotisti Snai, in particolare, hanno chiuso le scommesse sulla squadra nella quale giocherà l’attaccante polacco nella prossima stagione. Fino a qualche giorno fa, scrive Tuttosport, la “classifica” vedeva un testa a testa tra l’Atletico Madrid e i bianconeri, ma ora non più: la società campione d’Italia aveva oscillato tra quota 4,00 e 1,75; i Colchoneros di Simeone erano invece arrivati a 2,25. Un duello che per gli analisti - ha sottolineato un lancio dell’Agenzia di Stampa Giochi e Scommesse - si è definitivamente risolto a favore della Juventus. Un algoritmo non vale un contratto firmato, ma l'indizio è forte. L’entourage di Milik e la dirigenza bianconera avrebbero anche l'accordo: un quinquennale da 4,5 milioni di ingaggio più bonus, a salire. Milik rappresenta nei piani bianconeri la perfetta spalla per Cristiano Ronaldo.