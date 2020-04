1









Il calcio, lo sappiamo, è fermo a causa dell'emergenza Coronavirus. Molte però sono le idee per la futura ripresa che ormai non sembra così lontana. Ne parla la prima pagina del Corriere dello Sport che titola: 'La Lega: giochiamo'. Mentre il Ministro dello Sport Spadafora frena, le società trovano l'unanimità: 'Nostra intenzione portare a termine la stagione'.



Il quotidiano piemontese Tuttosport, invece, titola: 'Milik-Juve, ciao Napoli!'. Calciomercato in primo piano quindi con le parole del Presidente della Federcalcio polacca che conferma: 'Ha deciso di andare via da Napoli, e la Juve è la Juve...'



