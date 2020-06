1









La Juve continua a puntare forte su Arek Milik, quasi scaricato dal Napoli. ​“In questo momento la nostra volontà è quella di parlare e negoziare il suo contratto, stiamo parlando con i sui agenti, tentiamo a breve di risolvere in un verso o in un altro - le parole di Giuntoli a Sky Sport -. Chiaramente essendo un ragazzo molto giovane e un attaccante così bravo, se non volesse rimanere andrà chiaramente sul mercato. Io lavoro sempre in positivo, penso sempre che i calciatori possano rimanere. L’importante è essere coerenti: uno se deve rimanere, lo deve fare con la testa giusta, se no è giusto che vada. Il Napoli andrà avanti sicuramente con o senza Milik”.



OSTACOLI - Arsenal, Everton e Milan hanno messo gli occhi sul calciatore ma nessuno di questi ha l'appeal e le capacità di vincere della Juventus. Resta il fatto che ADL chiede 50 milioni di euro, cifra che praticamente nessun club può permettersi di pagare cash. Per questo in casa Juve si pensa alle contropartite: da Rugani a Romero, da Mandragora a Luca Pellegrini, sono tanti i calciatori che i bianconeri che possono finire sul piatto per Milik.