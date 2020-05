Tre strade per Milik. La Juve insiste per l'attaccante polacco, e sta aspettando di capire quale via possa risultare la migliore. Stando a quanto riporta Tuttosport, che cita fonti polacche, Milik avrebbe ormai deciso di non prolungare il rapporto con il Napoli: il suo obiettivo è ritrovare Maurizio Sarri, di andare a Torino, di lasciare il San Paolo per sfruttare l'occasione della vita che ha tinte bianche e nere. Insomma, sa bene quanto alla Juve serva un centravanti, e che il momento è propizio soprattutto per lui. Ma lo lascerà andare a cuor leggero, Aurelio De Laurentiis? Nella gallery in basso, le tre opzioni per l'arrivo di Milik.