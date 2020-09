Le strade della Juve e di Arek Milik si intrecciano di nuovo. Dopo il trasferimento di Dzeko in bianconero bloccato per il mancato arrivo del polacco alla Roma, l'ex Ajax è entrato nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti. La Juve è direttamente coinvolta in questo intreccio perché i bianconeri vorrebbero riportare a Torino Moise Kean, che con l'arrivo in Inghilterra di Milik potrebbe avere il via libera dal club per tornare alla Juventus.