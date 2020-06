1









Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Arkadiusz Milik ha un accordo verbale con la Juventus per la prossima stagione. L'accordo sarebbe di 5 milioni di euro netti per i prossimi 4 anni. Il Napoli valuta l'attaccante polacco 50 milioni di euro cash, cifra che la Juve può coprire solo con alcuni scambi. Il contratto dell'attaccante ex Ajax scade nel 2021 e al momento non c'è accordo per il rinnovo con il club partenopeo. Per questo la Juve spera che il Napoli alla fine abbassi le sue richieste.