al lavoro per riportare subito Areka Torino. Secondo quantoraccolto da Goal.com, i bianconeri stanno provando a tenere il polacco, tentando l'ultimo assalto con il, così da portarlo quanto prima a Torino. Scaduto (proprio oggi) il riscatto fissato con il club francese, la Juventus ha avviato da qualche giorno una nuova trattativa per accelerare i tempi e avere così Milik già al rientro dalle vacanze. In attesa di capire ciò che sarà di Dusan Vlahovic.Milik ha già dato la disponibilità a restare in bianconero, sa che Allegri lo stima e allo stesso tempo è conscio che la grande occasione alla Juventus è stata sfruttata. Adesso Manna è in contatto con la dirigenza dei francesi: si parte da un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5.5 milioni, di fatto la cifra pattuita alla fine della scorsa stagione, ma dilazionata nel tempo. I francesi sono pronti a dare l'okay definitivo. E Milik è sempre più vicino a tornare alla Juventus.