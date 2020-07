Nella corsa al prossimo numero nove della Juventus, Arek Milik è il favorito a vestire la maglia bianconera: più passa il tempo e più il polacco stacca l'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez, che nonostante i 25 gol stagionali con la maglia dei Wolves non è tra i preferiti del club bianconeri per i costi alti. Per Milik il Napoli aveva chiesto 40 milioni di euro, ma la Juventus proverà ad abbassare la parte cash inserendo qualche contropartita.