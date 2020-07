Come racconta Calciomercato.com, la testa di Milik sembra non essere in campo, rimasta al rigore decisivo segnato in finale di Coppa Italia contro la Juve. "E, come ipnotizzato, continua a vedere il bianconero. Infatti, Milik ha già una base d'intesa economica con la Juve per un contratto la cui durata va ancora stabilita tra il 2024 e il 2025. Paratici lo ha scelto, e il polacco vuole raggiungere Sarri a Torino. Manca l’accordo tra società, con De Laurentiis che preferirebbe cedere il giocatore all’estero. Restano però ancora (almeno) due partite da giocare, con la Lazio e poi con il Barcellona: opportunità, per Milik, di lasciare almeno un buon ricordo".