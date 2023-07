Arek, a Gazzetta, parla così del suo momento alla Juve."Ero ancora a Marsiglia, come vola il tempo... L’ultima stagione è passata molto velocemente, con tutte le difficoltà extra campo. Però la società ha deciso di comprarmi e io sono molto contento: era il mio sogno da bambino giocare in un top club mondiale come la Juve. Ora voglio sfruttare questo momento e divertirmi il più possibile"."Avevo scelto la Juve già un’estate fa e mi sono trovato molto bene. Qui si sente la storia, la tradizione, la maglia ha un peso diverso dalle altre. Abbiamo avuto un’annata difficile, però nel calcio queste cose succedono, noi dobbiamo solo pensare a migliorare. Abbiamo tutte le potenzialità per fare più punti dell’anno scorso e per vincere in questo club che ha sempre avuto come obiettivo quello di alzare trofei. Questa è anche la mia ambizione e voglio realizzarla qui. Non volevo andare da nessuna altra parte"."Sapevo che il mister mi voleva, ho sempre sentito la sua fiducia, è stato molto importante".Scorri in basso per leggere l'intervista integrale o vai alla gallery.