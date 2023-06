Milik in gol, nel giorno del suo ritorno alla Juventus: ma non basta. La Repubblica Ceca è in fuga, lanon può permettersi di perdere punti in casa della Moldavia, ma scivola clamorosamente facendosi rimontare da 0-2 (Milik e Lewandowski) a 3-2 con doppietta di Nicolaescu e gol storico di Babogio. Si tratta della vittoria più prestigiosa della storia della Moldavia.