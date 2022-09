Arekparla in conferenza stampa: ecco le sue parole dopo Juve-Benfica."I primi 25 minuti abbiamo avuto controllo della partita, stavamo facendo bene, abbiamo fatto gol. Non ci mancava niente. Non si gioca 30 minuti, se ne giocano 90. C'è un calo fisico. Ci manca qualcosa, in questi momenti per tutta la squadra non vogliamo trovare una scusa. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Se non facciamo bene, è colpa nostra. Vinciamo e perdiamo insieme. Una cosa che fa male. Un momento difficile, vogliamo uscirne quanto prima, abbiamo perso stasera, c'è tutto da recuperare. Con le nostre qualità possiamo farlo. Dobbiamo cambiare qualcosa, difficile dire cosa. Ora bisogna cambiare, dobbiamo uscire da questo momento difficile"."Abbiamo parlato, sono cose che restiamo tra di noi"."Problema psicologico? Mi fai una domanda a cui faccio fatica a rispondere. Se dobbiamo trovare una soluzione, va trovata tutti insieme. Abbiamo questi cali. Difficile dire se sono cali fisici. Dopo 30 minuti non hai un calo fisico. Psicologico? Non lo so"."Penso che possiamo fare ancora meglio, sono da poco qui e non è che abbiamo fatto tante partite insieme. Più giochiamo, meglio sarà. E' un giocatore forte, vediamo col tempo come procede, se giochiamo insieme nelle prossime partite. Più giochiamo insieme e meglio è. Possiamo smarcarci meglio, possiamo lavorare su questo"."Benfica ha avuto tante cose in più. Dobbiamo stare zitti e metterci al lavoro, ognuno deve essere più cattivo uscendo dal campo. Ogni giocatore della Juve deve avere le sue responsabilità e dare tutto. Il campionato è ancora lungo, abbiamo tante partite e possiamo recuperare. Vediamo col tempo"."Della serata precedente non voglio parlare, su questa parlo: per me è importante sempre vincere, non m'interessa fare gol, non porta la felicità, quella la porta la vittoria della squadra. Dobbiamo farlo tutti, si vince e si perde insieme. Speriamo di vincere la prossima e di iniziare il nostro obiettivo".