E fu così che diventò virale. Areke il suo rigore hanno segnato un prima e un dopo nella stagione della Juventus: poteva essere il pareggio momentaneo (e fondamentale) per i bianconeri, invece si è rivelato un goffo tentativo di calciare un penalty. "Esattamente, cosa voleva fare?", si chiedono i tifosi della Juventus sui social, che quest'anno devono davvero sopportare di tutto."Il rigore di Milik non se lo merita nessuna tifoseria", raccontano ancora da Twitter. Una situazione davvero incredibile, che si ripercuote in un momento estremamente complicato della stagione e della vita juventina.