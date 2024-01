La prestazione di Arekdurante la partita è stata breve ma intensa, purtroppo con esiti negativi per la. Il giocatore sembrava più nervoso del solito, evidenziato nei tocchi e nel suo atteggiamento nei confronti degli avversari, come riporta Tuttosport. La sua scivolata incontrollata su Cerri è stata completamente fuori tempo e fuori luogo, portando l'arbitro Marinelli prima a mostrargli il cartellino giallo e poi, a seguito di un richiamo del Var e una revisione al monitor, a sventolare il rosso, decisione giusta ma che riporta alla mente interventi simili su Berardi e Malinovskyi che, in passato, contro la Juventus, sono stati graziati.