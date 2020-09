1









E intanto, Arek Milik aspetta. Chi? Aspetta proprio Fabio Paratici. Come raccontato dal Corriere della Sera, il polacco oggi scioglierà le riserve sul possibile arrivo alla Roma, che libererebbe Edin Dzeko per la Juventus. Il suo agente, David Pantak, è arrivato ieri pomeriggio a Napoli con l'obiettivo di convincere Arek a trattare, a riflettere, eventualmente ad accettare la proposta dei capitolini. Milik però vuole la Juventus: fino all'ultimo spera che la situazione possa cambiare. E anche ieri, per il CorSera, era in attesa di una chiamata di Paratici che potesse sistemare la situazione. Oggi dovrà dare una risposta alla Roma.