Tutti i segnali portano verso un’unica certezza: la maglia numero 9 bianconera avrà un nome. È questo uno degli obiettivi principali del mercato della Juventus, divisa tra diversi nomi, come Icardi, Gabriel Jesus e il sogno Harry Kane. Negli ultimi giorni ha preso corpo l’idea Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che sta facendo fatica a trovare la quadra con il club per il rinnovo di contratto, che scadrà nel 2021. Per questo la dirigenza partenopea sta pensando ad una cessione, e secondo quanto riporta Sportitalia, il piatto per sedersi al tavolo della trattativa per il polacco partirà da 50 milioni di euro. Juve e Milan sono avvertite.