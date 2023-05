Difficile parlare di campo in una giornata così importante sul fronte giudiziario per la Juve ma i bianconeri affronteranno l'Empoli in campionato per reagire dopo l'eliminazione con il Siviglia. Un finale di campionato in cui oltre al secondo posto sul campo, ci può essere in gioco il futuro di diversi giocatorIl polacco dovrebbe partire titolare al Castellani, con al suo fianco uno tra Kean e Vlahovic. Un'opportunità per l'ex Napoli diDopo un grande avvio di stagione, complice anche l'infortunio, Milik ha avuto difficoltà nelle ultime settimane. Nove gol in totale, solo uno da febbraio, quello con il Bologna. A fine aprile, la Juve ha deciso di aspettare e capire anche come si evolve la situazione extra campo per agire sul mercato. A fine campionato, verrà presa una decisione sul futuro del giocatore, che ha ancora 270 minuti per togliere ogni dubbio alla Continassa.