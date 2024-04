L'impatto di Arkadiusnella Juventus di questa stagione non è stato come quello della passata stagione. Effettivamente i numeri raccolti dal polacco in Serie A sono abbastanza risicati., rispettivamente controinfine. In mezzo però c'stato un digiuno lungo diciotto gare.. In quattro gare il giocatore ha siglato quattro reti: la tripletta contro ile il gol decisivo contro lanella semifinale di ritorno. Secondo Opta, è il primo giocatore bianconero a segnare 4 reti nella competizioni dall'annata 16/17. In quella stagione fua realizzare quattro gol.