Timo Werner in contatto con Inter e Juventus: come riferisce Sky Sport, gli agenti dell'attaccante dell'RB Lipsia parlano anche con nerazzurri e bianconeri, oltre al Liverpool. Il giocatore tedesco è l'alternativa a Arek Milik e Mauro Icardi, in questo momento i preferiti di Fabio Paratici. La ricerca della Juve è molto chiara: serve un nove per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente. Un giocatore in grado di essere spietato, e allo stesso tempo collaborativo: giocare di squadra si può, mantenendo l'istinto del bomber. Werner sembrerebbe l'ideale.