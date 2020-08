Arek Milik aspetta la Juventus. Questo è quanto filtra secondo Sky Sport, che riporta la volontà del giocatore di mettere in stand by la proposta della Roma e dare priorità ai bianconeri. A otto giorni dall'inizio del ritiro del Napoli il polacco sembra sempre più lontano dal club azzurro, il suo futuro è legato alle scelte della Juve: nella lista di Paratici a caccia di una punta per la prossima stagione, oltre a Milik, ci sono anche Zapata (Atalanta), Jimenez (Wolverhampton), Lacazette (Arsenal) e Dzeko (Roma).