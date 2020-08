1









Nessuno sconto per Arek Milik, se verrà ceduto sarà a prezzo pieno. Come riporta Sky Sport, De Laurentiis è stato chiaro e lo venderà solo di fronte a un'offerta ritenuta giusta dal Napoli: non basta l'accordo già raggiunto tra Milik e la Juventus, se i bianconeri lo vorranno dovranno pagare una cifra intorno ai 40/50 milioni di euro anche, eventualmente, inserendo una contropartita (il più indiziato da mettere sul piatto è Federico Bernardeschi), altrimenti Arek "resterà a Napoli senza giocare", come ha fatto capire il presidente.