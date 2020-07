Arek Milik si è promesso alla Juventus. È quanto riporta Calciomercato.com, secondo cui l’attaccante polacco ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2021, accettando la corte bianconera con cui ha una base d’intesa economica per un contratto fino al 2024/2025. Ciò che manca, è l’intesa tra i club. Infatti, il Napoli continua a chiedere oltre 40 milioni di euro per Milik, cifra che la Juve non ha intenzione di sborsare per un giocatore che tra sei mesi si può liberare a zero. Da qui la voglia di concludere un affare impostato solo su scambi, utilizzando come contropartite tecniche Bernardeschi o Pellegrini. Attenzione alle concorrenti Atletico Madrid e Tottenham, con le quali il Napoli spera di trovare una soluzione.