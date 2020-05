1











Arek Milik verso l’addio al Napoli. la Repubblica spiega come il polacco che va in scadenza di contratto nel 2021, sia ulteriormente lontano da Napoli dopo la notizia di un Dries Mertens ormai sempre più vicino al rinnovo. Allergico al ruolo di comprimario di lusso e seccato dalla prospettiva di sentirsi in discussione, ha deciso da tempo di cambiare aria e dopo la conferma di Mertens spera di farlo al più presto. In più quando il presidente aveva corteggiato Icardi il polacco l’aveva presa male.